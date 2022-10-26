Хью Джекман сам решил вернуться к Росомахе в «Дэдпуле 3»

Недавно Хью Джекман и Райан Рейнольдс объявили, что в третьем «Дэдпуле» появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана. Для фанатов это стало настоящим сюрпризом. А теперь появились первые детали того, как это вообще произошло.
Что удивительно, Хью Джекман сам решил вернуться к роли. Несколько лет Райан Рейнольдс ежедневно названивал ему, рассчитывая всё же убедить своего близкого друга вновь сыграть Росомаху, но даже он в какой-то момент потерял надежду. Параллельно этому и фанаты Джекмана просили его вернуться.
И в конце августа 2022 года, когда Джекман поехал отдыхать с семьёй, он решился вернуться к Росомахе. Тогда он позвонил Рейнольду — а тот не поверил своим ушам. Сначала он просто обомлел, сразу отметив невероятное стечение обстоятельств.
«Росомаха»
Фото: Fox/Disney
Оказывается, Райан готовился к встрече с Кевином Файги, главой Marvel Studios, на тему нового «Дэдпула».
Боже мой, я в восторге. Быть на съёмочной площадке с одним из моих самых близких друзей каждый день — это уже сбывшаяся мечта. Но ещё и сделать это с двумя знаковыми персонажами бок о бок — это выше наших самых смелых мечтаний.
Примечательно, что Рейнольдс хотел видеть Джекмана в «Дэдпуле 3» сразу. Он обсуждал это с первой встречи с Кевином Файги в начале 2019 года.
Тогда это было невозможно. То, что это происходит сейчас, чертовски волнительно.
Новый «Дэдпул», как отмечает Джекман, вряд ли будет называться «Дэдпул 3». Премьера фильма состоится в ноябре 2024 года.
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