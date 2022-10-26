В Китае скоро выйдет идеальный смартфон для фанатов Genshin Impact

В Китае стартовали предзаказы смартфона OnePlus Ace Pro Genshin Impact edition, который выполнен в стилистике нашумевшего условно-бесплатного приключения. Гаджет поступит в продажу 31 октября по цене 4299 юаней — это примерно 37 тыс. рублей.

Для предзаказа доступна одна версия OnePlus Ace Pro Genshin Impact edition — с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения данных. Коробка смартфона покрыта текстурой, похожей на стену при входе в порт Ли Юэ. Покупатели найдут в упаковке подарочные стикеры и постер. В Сети уже появились видео с распаковкой устройства.

Недавно стали известны подробности обновления 3.2 для Genshin Impact. Апдейт выйдет 2 ноября этого года. В нём авторы подведут центральную сюжетную линию Сумеру к финальной главе, Нахида и Лейла станут играбельными персонажами, а Скарамуччи выступит в роли босса. Разработчики презентовали трейлер апдейта.