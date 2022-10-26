Капитан Team Secret раскритиковал пятидневную паузу перед финалами The International 2022
Поделиться
Игрок Team Secret Клемент Puppey Иванов негативно отозвался о решении Valve сделать большую паузу перед решающими матчами чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.
Капитан европейской команды привёл в пример один из прежних мэйджоров и отметил, что такие перерывы негативно влияют на настрой и игровую форму.
Когда у тебя пять дней без игр, ты начинаешь думать о других вещах, о жизни. Начинаешь чувствовать себя немного подавленным. Ты просто застрял в своём гостиничном номере, ешь одно и то же. Ты здесь уже месяц, а теперь у тебя ещё и пауза.
Если честно, мне это не нужно. Я бы хотел довести дело до конца, а потом вернуться домой и жить своей жизнью. Вместо этого я должен просто ждать.
По решению организаторов после четырёх игровых дней плей-офф The International 2022 четыре лучшие команды получили пять дней перерыва, после чего вернутся к матчам лишь 29–30 октября. Ранее на чемпионатах мира по Dota 2 все решающие игры проходили за одну неделю.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
21:22
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:02
-
19:33
-
19:09
-
18:45
-
18:36
-
18:12
-
18:07
-
17:32
-
17:06
-
16:52
-
16:26
-
16:03
-
15:54
-
15:34
-
15:24
-
15:08
-
14:41
-
14:31
-
14:10
-
14:02
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:08
Партнерский контент