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Капитан Team Secret раскритиковал пятидневную паузу перед финалами The International 2022

Капитан Team Secret раскритиковал пятидневную паузу перед финалами The International 2022
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Игрок Team Secret Клемент Puppey Иванов негативно отозвался о решении Valve сделать большую паузу перед решающими матчами чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

Капитан европейской команды привёл в пример один из прежних мэйджоров и отметил, что такие перерывы негативно влияют на настрой и игровую форму.

Когда у тебя пять дней без игр, ты начинаешь думать о других вещах, о жизни. Начинаешь чувствовать себя немного подавленным. Ты просто застрял в своём гостиничном номере, ешь одно и то же. Ты здесь уже месяц, а теперь у тебя ещё и пауза.

Если честно, мне это не нужно. Я бы хотел довести дело до конца, а потом вернуться домой и жить своей жизнью. Вместо этого я должен просто ждать.

По решению организаторов после четырёх игровых дней плей-офф The International 2022 четыре лучшие команды получили пять дней перерыва, после чего вернутся к матчам лишь 29–30 октября. Ранее на чемпионатах мира по Dota 2 все решающие игры проходили за одну неделю.

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