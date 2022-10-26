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Разработка Dragon Age 4 завершена. Игру уже можно пройти от начала до конца

Dragon Age 4 уже можно пройти от начала до конца
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Стартовало альфа-тестирования ролевого приключения Dragon Age: Dreadwolf — об этом BioWare сообщила в своих соцсетях. Команда отметила, что впереди у неё ещё много работы.

Команда Dragon Age рада объявить, что в разработке Dragon Age: Dreadwolf был сделан огромный шаг вперёд.

Фото: BioWare

Теперь авторы Dragon Age: Dreadwolf сосредоточат внимание на проработке и улучшении игрового процесса, а также на улучшении арт-дизайна и графики. Сколько времени уйдёт на эти аспекты, пока неизвестно. При этом они отмечают, что приключение уже можно пройти от начала до конца.

Разработчики пока не могут назначить точную дату выхода Dragon Age: Dreadwolf, ранее они обещали выпустить тайтл до конца 2023 года. Его создают для платформ ПК, PS5 и Xbox Series. В конце сентября BioWare заявила, что новая RPG угодит и фанатам серии, и понравится новичкам.

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Авторы Dragon Age: Dreadwolf попытаются угодить как новичкам, так и фанатам серии
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