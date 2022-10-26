Valve подарит каждому игроку в Dota 2 аркану, боевой пропуск и подписку Dota Plus

Разработчики Dota 2 из компании Valve объявили о подарках всем игрокам в преддверии финальной части чемпионата мира The International 2022.
Для того чтобы забрать три награды из «сувенирной сумки», достаточно просто зайти в игру. Каждый получит:
- предмет качества Arcana на выбор игрока;
- боевой пропуск TI11 Battle Pass 1-го уровня;
- месяц подписки Dota Plus.
В случае если у игрока уже есть боевой пропуск, вместо этого он может активировать бонусы и получить 24 уровня Battle Pass.
Подарки может забрать каждый, кто сыграл (или сыграет) минимум 10 игр с момента выпуска боевого пропуска, то есть с начала сентября. Получить награды можно до конца сезона пропуска в январе 2023 года.
Помимо этого, Valve напомнила, что 2 ноября выйдет вторая часть боевого пропуска — в Dota 2 появятся игровой режим «Восстание Тьмы», новая личность для Crystal Maiden и другие бонусы.
- 26 октября 2022
-
21:22
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:02
-
19:33
-
19:09
-
18:45
-
18:36
-
18:12
-
18:07
-
17:32
-
17:06
-
16:52
-
16:26
-
16:03
-
15:54
-
15:34
-
15:24
-
15:08
-
14:41
-
14:31
-
14:10
-
14:02
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:08