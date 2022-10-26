Valve подарит каждому игроку в Dota 2 аркану, боевой пропуск и подписку Dota Plus

Разработчики Dota 2 из компании Valve объявили о подарках всем игрокам в преддверии финальной части чемпионата мира The International 2022.

Для того чтобы забрать три награды из «сувенирной сумки», достаточно просто зайти в игру. Каждый получит:

предмет качества Arcana на выбор игрока;

боевой пропуск TI11 Battle Pass 1-го уровня;

месяц подписки Dota Plus.

В случае если у игрока уже есть боевой пропуск, вместо этого он может активировать бонусы и получить 24 уровня Battle Pass.

Подарки может забрать каждый, кто сыграл (или сыграет) минимум 10 игр с момента выпуска боевого пропуска, то есть с начала сентября. Получить награды можно до конца сезона пропуска в январе 2023 года.

Помимо этого, Valve напомнила, что 2 ноября выйдет вторая часть боевого пропуска — в Dota 2 появятся игровой режим «Восстание Тьмы», новая личность для Crystal Maiden и другие бонусы.