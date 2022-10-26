Комедия «Полный расколбас» вернётся в формате сериала

Вышедший в 2016 году комедийный мультфильм «Полный расколбас» получит продолжение в формате сериала под названием Sausage Party: Foodtopia. Об этом актёр, сценарист и продюсер Сет Роген рассказал в своих соцсетях, там же он представил дебютный постер шоу. Он заявил, что премьера проекта состоится в 2024 году.

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Оригинальный «Полный расколбас» — жёсткая комедия для взрослых, в которой рассказывается о продуктах из супермаркета, которые мечтали попасть в руки покупателям. Но, оказавшись на кухне, они осознали, что мир не такой, каким они его себе представляли. Сериал будет состоять из восьми эпизодов, в нём сохранятся философия и юмор, которые были в полнометражке.

Оригинальный «Полный расколбас» был принят довольно прохладно — на Metacritic у анимационного фильма 66 баллов из 100 от критиков и 5,6 из 10 от зрителей.