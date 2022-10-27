The Callisto Protocol не выпустят в Японии из-за чрезмерной жестокости

Разработчики хоррора The Callisto Protocol из студии Striking Distance в социальных сетях объявили, что приняли решение не выпускать проект в Японии. В игре слишком много жестокости, поэтому в стране восходящего солнца она не выйдет.

Конечно, разработчики могли подвергнуть игру цензуре, но они заявили, что не станут делать этого, поскольку это повлияет на восприятие геймеров.

The Callisto Protocol — хоррор, вдохновлённый Dead Space. В игре действительно будет много жестокости и крови, а сами разработчики будут хорошенько пугать геймеров различными приёмами: начиная от звуков и заканчивая внезапными моментами.

The Callisto Protocol выйдет точно в срок — релиз намечен на 2 декабря для ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.