The Callisto Protocol не выпустят в Японии из-за чрезмерной жестокости
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Разработчики хоррора The Callisto Protocol из студии Striking Distance в социальных сетях объявили, что приняли решение не выпускать проект в Японии. В игре слишком много жестокости, поэтому в стране восходящего солнца она не выйдет.
Конечно, разработчики могли подвергнуть игру цензуре, но они заявили, что не станут делать этого, поскольку это повлияет на восприятие геймеров.
The Callisto Protocol — хоррор, вдохновлённый Dead Space. В игре действительно будет много жестокости и крови, а сами разработчики будут хорошенько пугать геймеров различными приёмами: начиная от звуков и заканчивая внезапными моментами.
The Callisto Protocol выйдет точно в срок — релиз намечен на 2 декабря для ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Новость по темеАвторы The Callisto Protocol уже думают о продолжении
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