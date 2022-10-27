Российский режиссёр Илья Найшуллер снимет боевик с Джоном Синой
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По информации издания The Hollywood Reporter, российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по картинам «Никто» и «Хардкор», выступит постановщиком нового фильма для Amazon.
Главные роли в фильме сыграют Джон Сина и Идрис Эльба. Никаких деталей тайтла нет, но отмечается, что в картине расскажут о двух противниках, которым придётся объединиться ради достижения одной цели. Сценарий напишет Харрисон Кьюр. Ленту называют смесью триллера «Самолёт президента» и комедии «Успеть до полуночи».
Проект носит рабочее название Heads of State. Каких-то других деталей пока нет. Неизвестна и дата выхода, но, вероятно, снимать картину начнут в 2023 году.
Последняя режиссёрская работа Найшуллера — картина «Никто». Она вышла в 2021 году.
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