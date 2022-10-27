На диске Call of Duty: Modern Warfare 2 всего 70 МБ. Остальные 70 ГБ придётся качать
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Игроки, купившие Call of Duty: Modern Warfare 2 для PS5 на дисках, уже получили шутер в руки. Вместе с этим в Сети появились интересные фото, указывающие, что на дисках записано всего 72 МБ — остальное придётся загружать в цифре.
Примечательно, что при таком раскладе без интернета никак не получится сыграть даже в одиночную кампанию, поскольку для неё потребуется загрузить игру полностью. Пользователи спрашивают, для чего тогда вообще нужны физические копии, если без интернета поиграть в одиночку не получится. Неизвестно, чем вызвано такое решение. Activision никак не комментировала ситуацию.
Релиз Modern Warfare 2 состоится на ПК и консолях уже завтра, 28 октября, а предзаказавшие получили доступ к сюжетной кампании 20 числа.
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