«Это Minecraft». Глава Xbox — о будущем Call of Duty

Глава Xbox Фил Спенсер в очередной раз рассказал о своём видении будущего серии Call of Duty. По словам топ-менеджера, после поглощения Activision Blizzard никто не собирается делать франшизу эксклюзивной для устройств Microsoft. Наоборот — Спенсер хочет, чтобы шутеры были доступны на всех возможных платформах, включая Nintendo Switch.

Call of Duty будет доступна на PlayStation. Я бы хотел увидеть серию на Switch и на множестве других дисплеев. Мы намерены относиться к CoD как к Minecraft.

При сравнении с Minecraft топ-менеджер, скорее всего, имел ввиду невероятную доступность игры. Помимо ПК и консолей, в песочницу можно поиграть на мобильных устройствах, Apple TV, Raspberry Pi и других платформах.

Если сделку между Microsoft и Activision одобрят в Британии, Европе и США, то поглощение завершится в июле 2023 года.