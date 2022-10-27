В России принимают запрет на пропаганду ЛГБТ в кино, сериалах и интернете

По информации СМИ, Госдума в первом чтении единогласно одобрила запрет ЛГБТ-пропаганды в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Данное решение поддержали около 400 депутатов.

Документ предусматривает запрет ЛГБТ-пропаганды среди российских граждан всех возрастов, а не только несовершеннолетних. Поправки внесли и в рекламу. Так, к прокату не будут допускаться фильмы, пропагандирующие ЛГБТ.

По словам главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, несмотря на выдвинутый запрет пропаганды ЛГБТ, упоминать это явление не запрещено.

Наша инициатива не является актом цензуры. Мы не запрещаем упоминание ЛГБТ как явления — мы запрещаем именно пропаганду. Публичное одобрение нетрадиционных сексуальных отношений несёт угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.

Стали известны и штрафы за ЛГБТ-пропаганду. Для граждан он составит от 50 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.