В Call of Duty: Modern Warfare 2 уже запустили первую «ядерку»

Call of Duty: Modern Warfare 2 только-только стала доступной, а кто-то уже успел запустить первую «ядерку» — это награда за убийство 30 противников без смерти.

Суть в том, что если набить этот киллстрик, матч сразу же заканчивается в пользу команды, игрок которой и запустил оружие массового поражения. Эта награда появилась в оригинальной Modern Warfare 2 (2009) и полюбилась игрокам, хоть и считалась чрезмерно несбалансированной.

Забавный факт: в MW2 награду переименовали из «Ядерной ракеты» в «Бомбы массового поражения».

Call of Duty: Modern Warfare 2 сейчас находится на втором этапе запуска: вот-вот на всех платформах откроют доступ к мультиплееру и кооперативу. Позже, 16 ноября, состоится запуск первого сезона и королевской битвы Warzone 2, а в середине декабря ожидается первый рейд.