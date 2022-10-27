«Люди, кажется, ждут «Ветра зимы». Джордж Мартин объяснил, почему не поиграл в Elden Ring

Недавно писатель Джордж Мартин побывал на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» — вечерней передаче на американском телевидении. На ней писателя спросили, поиграл ли он в итоге в Elden Ring, над миром которой работал вместе с геймдизайнером Хидетакой Миядзаки.

Мартин заявил, что ему так и не довелось сыграть в хардкорный экшен из-за плотной работы над «Ветрами зимы» — шестой книгой в цикле «Песнь льда и пламени» Писатель также признался, что сейчас ему лучше не садиться за видеоигры, иначе они поглотят его с головой.

Я не играл в Elden Ring, потому что люди, кажется, ждут книгу «Ветра зимы». А я, к сожалению, очень зависимая личность. В последний раз я играл в видеоигры давным-давно.



Я играл в такие игры, как Railroad Tycoon, Master of Orion и Homeworld, и меня буквально засасывало в них. Шли недели, месяцы, а я сидел в своём красном фланелевом халате и приговаривал: «Ещё одну игру, ещё одну игру».

Писатель подчеркнул, что считает Elden Ring лучшей и самой красивой игрой из когда-либо созданных. Возможно, ему всё же доведётся сыграть в нашумевший проект, когда у него будет чуть больше свободного времени.

Ранее Джордж Мартин рассказал, что книга «Ветра зимы» станет самым большим произведением во всём цикле. По его словам, прямо сейчас она готова примерно на 75%.