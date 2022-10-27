«Дота или секс?». Порноактриса Ева Элфи задала киберспортсменам пикатные вопросы

Российская актриса фильмов для взрослых Ева Элфи выпустила на своём YouTube-канале ролик, в котором задала участникам чемпионата мира The International 2022 ряд провокационных вопросов о видеоигре и сексе.

Известные киберспортсмены выбрали самого привлекательного персонажа в Dota 2, назвали сексуальных игроков и выбрали между «Дотой» и сексом.

Самый горячий персонаж в Dota 2

Роман Resolut1on Фоминок: Наверное, Королева Боли (Queen of Pain — прим. ред.). Такая прям…

Джонатан Loda Берг: Остановлюсь на самом очевидном варианте — Queen of Pain. Палки и камни могут переломать кости, но плети и цепи меня возбуждают.

Оливер skiter Лепко: Drow Ranger. Почему? Ну, она просто очень горяча.

Юн Мин Febby Ким: QoP. У неё очень красивая грудь.

Дмитрий Fishman Полищук: Думаю, Crystal Maiden.

Йонас SabeRLight Войтек: Пусть будет Mirana. У неё хорошее тело, я бы сказал, что мне нравится её пресс.

Сэм BuLba Сосейл: Beastmaster. Это мой любимый герой.

Dota 2 или секс?

Ду Ёнг DuBu Ким: Какого чёрта? Почему нужно выбирать что-то одно?

Skiter: Dota 2.



Дэрил Iceiceice Кох: И то и другое.



Антон DyrachYO Шкредов: Dota 2.



Loda: Конечно же, Dota 2!



Febby: Секс. Не знаю, что скажут другие, но для меня это так.

Resolut1on: Секс, конечно!

SabeRLight: Зависит от того, с кем будет секс. Например, с ним (Fishman, который сидел рядом — прим. ред.) я выберу секс. В других случаях — Dota 2.

Fishman: Обычно у меня нет проблем с сексом, поэтому — Dota 2.

Лучшая фраза для пикапа девушек:

Skiter: Я ими не пользуюсь. Если мне нужно было бы дать совет, я бы просто сказал — будьте уверены в себе. Лучше говорить о том, что для тебя важно, это лучший способ понравиться человеку.

DuBu: Не знаю. Может, «займемся любовью?».

Loda: Когда я был в Китае много-много лет назад, меня научили фразе «Ni hen piao liang», что означает « Твои глаза прекрасны как звёзды». Это была единственная фраза, которую я там знал, и она работала.

Самые сексуальные игроки в Dota 2

SabeRLight: Думаю, Fishman — он довольно хорош. Знаете, играет в команде Entity. Мне нравится его борода, он такой красивый, что может взять меня в любое время. Ещё Timado очень горяч.

Fishman: SabeRLight очень горяч. Просто посмотрите на этого двухметрового парня!

BuLba: tOfu из Gladiators. Из своей команды никого назвать не могу.

DurachYO: В «Доте» много красивых парней. Larl, skiter,,, Кто-то меня считает милым и красивым — не знаю.

Febby: Я играю в Dota 2 десять лет, я видел очень много людей и считаю, что самый горячий игрок — это я. Остальные даже близко не стоят.