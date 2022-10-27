Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хлоя Грейс Морец просит помочь собрать ей мощный ПК для игр

Хлоя Грейс Морец просит помочь собрать ей мощный ПК для игр
Комментарии

Хлоя Грейс Морец в последнее время часто мелькает в новостях благодаря своему пристрастию к видеоиграм и кино. Несколько дней назад актриса говорила о желании сыграть злодея в Marvel или DC, а недавно актриса выразила желание собрать собственный геймерский ПК.

Морец спросила у своих фанатов в социальных сетях, с чего ей лучше начать сборку своего ПК. Актрисе тут же посыпались советы.

Всем моим друзьям-геймерам — с чего мне лучше начать собирать свой ПК? Насколько глубоко нужно во всё это вникнуть? Как я понимаю, можно же проводить все настройки после сборки, верно?
Новость по теме
Хлоя Грейс Морец ищет себе новую игру после окончания беты Call of Duty: Modern Warfare 2

После этого сайт PowerGPU опубликовал сборку, предназначенную для актрисы. Внутрь специалисты поместили процессор Intel Core i9-12900k, видеокарту NVIDIA RTX 3080 и 64 ГБ оперативной памяти.

Через время Морец опубликовала аксессуары, купленные к своему ПК. Среди них: клавиатура, мышь и наушники.

Похоже, актриса решила полностью удариться в геймерство, при этом, отмечают в комментариях, Морец игнорирует консоли, предпочитая ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022