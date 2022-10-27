Хлоя Грейс Морец просит помочь собрать ей мощный ПК для игр

Хлоя Грейс Морец в последнее время часто мелькает в новостях благодаря своему пристрастию к видеоиграм и кино. Несколько дней назад актриса говорила о желании сыграть злодея в Marvel или DC, а недавно актриса выразила желание собрать собственный геймерский ПК.
Морец спросила у своих фанатов в социальных сетях, с чего ей лучше начать сборку своего ПК. Актрисе тут же посыпались советы.
Всем моим друзьям-геймерам — с чего мне лучше начать собирать свой ПК? Насколько глубоко нужно во всё это вникнуть? Как я понимаю, можно же проводить все настройки после сборки, верно?
После этого сайт PowerGPU опубликовал сборку, предназначенную для актрисы. Внутрь специалисты поместили процессор Intel Core i9-12900k, видеокарту NVIDIA RTX 3080 и 64 ГБ оперативной памяти.
Через время Морец опубликовала аксессуары, купленные к своему ПК. Среди них: клавиатура, мышь и наушники.
Похоже, актриса решила полностью удариться в геймерство, при этом, отмечают в комментариях, Морец игнорирует консоли, предпочитая ПК.
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