Кевин Файги рад, что Джеймс Ганн возглавит фильмы DC

Недавно режиссёра Джеймса Ганна назначили руководителем кинофраншизы DC. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что очень хочет увидеть, как Ганн переосмыслит «соседнюю» супергеройскую киновселенную.

Файги напомнил, что у Ганна осталась незавершённая работа в Marvel. Сейчас Джеймс работает над рождественским выпуском «Стражей Галактики» и над «Стражами Галактики 3».

До мая у Ганна много работы в Marvel, о чём он прекрасно знает — но после этого я буду первым в очереди, чтобы увидеть всё, что он будет делать для киновселенной DC.

Джеймс Ганн и его давний партнёр Питер Сафран будут руководить DC Studios — новым подразделением WBD, отвечающим за все супергеройские сериалы, фильмы и другие медиа. Ганну поручили реализовывать творческий аспект, в Сафрану доверили бизнес-задачи.