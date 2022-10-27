Кевин Файги рад, что Джеймс Ганн возглавит фильмы DC
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Недавно режиссёра Джеймса Ганна назначили руководителем кинофраншизы DC. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что очень хочет увидеть, как Ганн переосмыслит «соседнюю» супергеройскую киновселенную.
Файги напомнил, что у Ганна осталась незавершённая работа в Marvel. Сейчас Джеймс работает над рождественским выпуском «Стражей Галактики» и над «Стражами Галактики 3».
До мая у Ганна много работы в Marvel, о чём он прекрасно знает — но после этого я буду первым в очереди, чтобы увидеть всё, что он будет делать для киновселенной DC.
Джеймс Ганн и его давний партнёр Питер Сафран будут руководить DC Studios — новым подразделением WBD, отвечающим за все супергеройские сериалы, фильмы и другие медиа. Ганну поручили реализовывать творческий аспект, в Сафрану доверили бизнес-задачи.
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