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Кевин Файги рад, что Джеймс Ганн возглавит фильмы DC

Кевин Файги рад, что Джеймс Ганн возглавит фильмы DC
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Недавно режиссёра Джеймса Ганна назначили руководителем кинофраншизы DC. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что очень хочет увидеть, как Ганн переосмыслит «соседнюю» супергеройскую киновселенную.

Файги напомнил, что у Ганна осталась незавершённая работа в Marvel. Сейчас Джеймс работает над рождественским выпуском «Стражей Галактики» и над «Стражами Галактики 3».

До мая у Ганна много работы в Marvel, о чём он прекрасно знает — но после этого я буду первым в очереди, чтобы увидеть всё, что он будет делать для киновселенной DC.

Джеймс Ганн и его давний партнёр Питер Сафран будут руководить DC Studios — новым подразделением WBD, отвечающим за все супергеройские сериалы, фильмы и другие медиа. Ганну поручили реализовывать творческий аспект, в Сафрану доверили бизнес-задачи.

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