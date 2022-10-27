Disney хочет делать больше фильмов и сериалов для взрослых

Главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Чапек заявил, что рассматривает возможность добавления в Disney+ больше контента с рейтингом R (для взрослой аудитории). При этом изначально онлайн-кинотеатр позиционировался как площадка для семейного досуга.

Вероятно, нам следует прислушиваться к нашей аудитории — это значит, что у нас гораздо больше свободы, чем мы, вероятно, думали.

В сентябре Чапек уже выражал заинтересованность в создании большего количества сериалов и фильмов для взрослой аудитории. В то же время он рассказывал, что, возможно, Disney+ поглотит стриминговый сервис Hulu, где выходит много контента для взрослых.

На Disney+ уже есть контент с рейтингом R. Например, супергеройские «Дэдпул» и «Логан». Третья часть «Дэдпула» тоде выйдет в онлайн-кинотеатре Disney, и она тоже будет только для совершеннолетней аудитории.