Disney хочет делать больше фильмов и сериалов для взрослых
Поделиться
Главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Чапек заявил, что рассматривает возможность добавления в Disney+ больше контента с рейтингом R (для взрослой аудитории). При этом изначально онлайн-кинотеатр позиционировался как площадка для семейного досуга.
Вероятно, нам следует прислушиваться к нашей аудитории — это значит, что у нас гораздо больше свободы, чем мы, вероятно, думали.
В сентябре Чапек уже выражал заинтересованность в создании большего количества сериалов и фильмов для взрослой аудитории. В то же время он рассказывал, что, возможно, Disney+ поглотит стриминговый сервис Hulu, где выходит много контента для взрослых.
На Disney+ уже есть контент с рейтингом R. Например, супергеройские «Дэдпул» и «Логан». Третья часть «Дэдпула» тоде выйдет в онлайн-кинотеатре Disney, и она тоже будет только для совершеннолетней аудитории.
Новость по темеХью Джекман сам решил вернуться к Росомахе в «Дэдпуле 3»
Комментарии
- 27 октября 2022
-
17:11
-
17:05
-
16:29
-
16:24
-
15:53
-
15:44
-
15:28
-
15:07
-
15:05
-
14:54
-
14:23
-
14:22
-
14:09
-
13:47
-
13:42
-
13:41
-
13:37
-
13:11
-
12:47
-
12:42
-
12:05
-
11:42
-
11:07
-
10:26
-
10:02
-
09:34
- 26 октября 2022
-
21:55
-
21:22
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:02
-
19:33
Партнерский контент