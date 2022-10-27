Приключение Somerville от автора Limbo и Inside выйдет в середине ноября

Разработчики из студии Jumpship объявили дату релиза своей первой игры Somerville. Приключение поступит в продажу 15 ноября 2022 года на ПК, консолях Xbox и в сервисе Game Pass.

Somerville — это научно-фантастическая игра, действие которой происходит прямо во время вторжения неизвестных существ на Землю. Главному герою предстоит найти свою семью и защитить её от новой напасти. Судя по промоматериалам, авторы в первую очередь вдохновлялись «Войной миров» Стивена Спилберга.

Разработкой Somerville занимается студия Jumpship, которую основал Дино Патти — автор высоко оценённых платформеров Limbo и Inside. Первый тизер проекта представили ещё в 2017 году, и с тех пор тайтл, судя по новому трейлеру, сохранил изначально намеченный стиль.