Как Boosty и Patreon: в «Телеграме» появятся платные посты

Павел Дуров продолжает монетизировать «Телеграм». Пользователи обнаружили, что в верифицированном боте для пожертвований появилась возможность создавать платные публикации. Открыть их можно только после оплаты определённой суммы.

Пробный вариант публикации за 200 рублей

Подобная система монетизации уже давно используется на множестве различных площадок: от зарубежных Patreon и Onlyfans до российской Boosty. Пока неясно, планируются ли в Telegram платные подписки или только платные публикации: на популярных сайтах с контентом используют и то и другое.

Интересно, что оплату подобных постов уже сейчас можно производить с российских карт «Мир». Администрация ресурса тем временем отмалчивается и наверняка расскажет обо всех подробностях только после выхода функционала.