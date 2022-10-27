Вышел релизный трейлер God of War: Ragnarok

Студия Santa Monica презентовала релизный трейлер God of War: Ragnarok. В коротком ролике показали яркие геймплейные кадры и отрывки из эпичных сюжетных сцен.

God of War Ragnarok — сиквел оригинальной God of War 2018 года. В новом приключении Кратоса и его сына Атрея большую роль сыграют скандинавские боги: Тор, Один, Фрейя и многие другие. Также в игре появится Мимир, который полюбился игрокам ещё с первой части.

Игра выйдет 9 ноября только на PS4 и PS5. Первые обзоры журналисты начнут публиковать 2 ноября. Переносов даты релиза точно не будет — God of War: Ragnarok уже «ушла на золото». Это значит, что тайтл отправился в печать. При этом он на старте получит огромный патч первого дня.

Новость по теме Для God of War Ragnarok выйдет огромный патч первого дня

Редакция Чемп.Play рекомендует быть предельно осторожными, поскольку уже везде гуляют спойлеры. На YouTube выкладывают целые геймплейные куски с важными сюжетными моментами.