Создатели Gotham Knights обещают улучшить игру

Warner Bros. Montreal уже плотно работает над исправлением технических проблем недавно вышедшей Gotham Knights. Разработчики отдельное внимание уделяют улучшению стабильности частоты кадров — фреймрейт на консолях сейчас нередко проседает.

Спасибо сообществу Gotham Knights за активную поддержку игры. Удивительно видеть игру вживую и в ваших руках! Мы объявляем о начале выпуска исправлений.

Авторы отметили, что уже идёт активная работа над большим патчем, который улучшит производительность игры и стабилизирует частоту кадров на консолях.

Вся команда усердно работает над большим патчем, который улучшит общую производительность тайтла и предоставит игрокам наилучшие возможности. Для пользователей консолей мы стремимся как можно быстрее решить проблему со стабильностью частоты кадров.

Warner Bros. Montreal уже выпустила патч для игры на ПК. Апдейт исправляет мелкие технические проблемы и убирает баги. Он станет доступен пользователям консольных версий Gotham Knights в конце этой недели.

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