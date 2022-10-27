Онлайн Dota 2 превысил 920 тыс. игроков после раздачи подарков — впервые за три года

Максимальное число игроков, которые одновременно запустили Dota 2 за последние 24 часа, составило 926 756 человек. В последний раз такой онлайн в игре был весной 2019 года во время крупного ивента «Праздник Новоцвета».

Осенью 2022 года пиковые значения по количеству игроков были заметно ниже — к примеру, в сентябре и октябре онлайн достигал лишь 700–750 тысяч пользователей одновременно.

Фото: steamdb.info

Подобный скачок вызван вчерашним решением Valve подарить каждому игроку предмет качества Arcana, боевой пропуск и месячную подписку Dota Plus.

Подобным образом разработчики хотят привлечь внимание к Dota 2 в преддверии решающих матчей чемпионата мира The International — они состоятся 29 и 30 октября в Сингапуре.