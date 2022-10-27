NVIDIA презентовала видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti на основе GDDR6X

NVIDIA представила упрощённые видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X.

Упрощённая RTX 3060 получила 8 ГБ памяти вместо 12, а разрядность шины составила 128 бит. У оригинальной версии она больше — 192 бита. А обновлённая версия RTX 3060 Ti имеет 8 ГБ памяти GDDR6X. Её пропускная способность увеличилась с 448 до 608 ГБ/с. Остальные характеристики обоих ускорителей остались нетронутыми.

Стоимость RTX 3060 и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X пока держится в секрете. Их начнут продавать в ноябре этого года. Ранее в Сети стали публиковать первые тесты упрощённой RTX 3060 Ti. Выяснилось, что карта превосходит RTX 3070 в Cyberpunk 2077 и ремастере «Человека-паука».

NVIDIA также выпустила драйвер GeForce Game Ready 526.47. Кроме старых игр, он поддерживает ряд новых тайтлов, включая Victoria 3, WRC Generations и Sackboy: A Big Adventure, в котором благодаря драйверу есть качественная трассировка лучей, улучшенные тени и эффект окружающего затенения.