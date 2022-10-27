В Assassin's Creed Valhalla сыграли 20 млн человек

В масштабный экшен Assassin's Creed Valhalla сыграло 20 млн пользователей. Ubisoft похвалилась этим достижением в своих соцсетях. Это не значит, что игру купили столько же игроков, — издатель не раз устраивал в боевике про викингов бесплатные выходные, чтобы тайтл мог опробовать любой желающий.

Более 20 млн викингов отправились в эпическое путешествие в Вальгаллу. Крепко стояли на стороне Эйвора. От Норвегии до Англии и до мифических божьих царств. Спасибо, что отправились в это путешествие вместе с нами. Skol!

Фото: Ubisoft

В феврале Ubisoft заявила, что Assassin's Creed Valhalla принесла ей более $ 1 млрд. Игра стала самой прибыльной в серии Assassin's Creed. А в июне стало известно, что финальное дополнение для «Вальгаллы» выйдет до конца этого года, в нём авторы завершат историю Эйвор.

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Assassin's Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на стационарных консолях и ПК.