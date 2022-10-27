Denuvo вернулась в Gotham Knights, но игра уже на торрентах

Оказалось, что Warner Bros. Montreal удалила из Gotham Knights Denuvo по ошибке. Об удалении антипиратской защиты стало известно сегодня, но было неясно, зачем разработчики решили её убрать через пять дней после релиза.

Авторы убрали Denuvo «с помощью» патча, который исправляет в ПК-версии экшена ряд технических проблем. Они уже вернули защиту в игру, но пираты успели выложить её на торренты.

Новость по теме Из Gotham Knights внезапно удалили антипиратскую защиту Denuvo

Сегодня Warner Bros. Montreal объявила о начале работы по улучшению технического состояния Gotham Knights на всех платформах. Разработчики отдельное внимание уделяют улучшению стабильности частоты кадров. Первый исправляющий патч вышел на ПК, до консолей он доберётся к концу этой недели.

Gotham Knights вышла 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Критики приняли супергеройский боевик прохладно, при этом некоторые игроки начали поддерживать тайтл и его авторов.