CD Projekt показала арт с ранней версией Геральта из «Ведьмака»

Пару дней назад первой части «Ведьмака» исполнилось 15 лет. В этот день CD Projekt RED анонсировала ремейк первой части франшизы, а позже показали арт с ранней версией Геральта — главного героя серии.

Его художником выступил Пшемек Трусциньский. Именно он создал одну из самых первых версий Геральта. На фото ниже можно увидеть, что финальный вариант ведьмака мало чем отличается от ранних набросков. Отличие лишь в габаритах Геральта — на арте он смотрится более крупным.

Разработка ремейка «Ведьмака» ещё находится на ранней стадии. Создание ведётся на движке Unreal Engine 5, а за все процессы отвечает польская студия Fool’s Theory под наблюдением CD Porjekt RED. Дата выхода и платформы неизвестны.