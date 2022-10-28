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«Аватар 2», похоже, будет идти даже чуть больше трёх часов

«Аватар 2», похоже, будет идти даже чуть больше трёх часов
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Премьера сиквела «Аватара» с каждым днём всё ближе, однако хронометраж ленты пока неизвестен. Ранее режиссёр Джеймс Кэмерон говорил, что по продолжительности лента не уступит оригиналу, а недавно появилась информация о длительности ленты.

Хронометраж фильма «Аватар: Путь воды» составит 3 часа и 10 минут. Оригинальный «Аватар» шёл 2,7 часа, а сиквел будет на 30-40 минут дольше, что хоть и вполне ожидаемо, но официально пока не подтверждено.

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События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. В центре сюжета будет семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Значительная часть ленты развернётся в воде.

Премьера картины «Аватар: Путь воды» состоится 14 декабря, но не в России.

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