Магия и паркур в свежем трейлере экшена Forspoken
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Разработчики экшена Forspoken опубликовали свежий ролик игры, в котором рассказали про умения главной героини. Фрей способна перемещаться по открытому миру проекта с помощью магии и паркура — это отлично сочетается.
На протяжении всего видео авторы тайтла рассказывают о способах перемещения по миру. Фрей может совершать магические рывки, зависать в воздухе с помощью водяного пузыря и бороздить морские просторы на особой волне. Эти и другие навыки помогут героине эффективно исследовать мир.
Игрокам предстоит взять на себя роль девушки Фрей из Нью-Йорка и исследовать таинственный мир, наполненный опасностями.
Релиз игры состоится 24 января 2023 года на ПК и PS5. Издателем игры выступает Square Enix, а разрабатывает проект Luminous Productions.
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