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Netflix выпустил тизер мрачного фильма «Бледно-голубой глаз» с Кристианом Бейлом

Netflix выпустил тизер мрачного фильма «Бледно-голубой глаз» с Кристианом Бейлом
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Netflix опубликовал тизер фильма «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye). Триллер доберётся до сервиса 6 января 2023 года — посмотреть его можно будет только там.

В ролике показали главных героев, одного из которых сыграл известный актёр Кристиан Бейл. Также по тизеру можно заметить довольно мрачную атмосферу, выраженную тёмной картинкой, убийством и звуковым сопровождением.

Сюжет ленты развернётся в 1830 году в Вест-Пойнте. История закрутится вокруг убийств в военной академии. Возьмётся за дело детектив Огустус Ландор, которого и сыграл Кристиан Бейл. Помогать Ландору будет молодой писатель Эдгар Аллан По.

Режиссёром выступил Скотт Купер, а вместе с Бейлом также сыграли Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур и Гарри Меллинг.

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