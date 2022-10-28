17-летний россиянин номинирован на звание лучшего новичка года в киберспорте

Российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов, выступающий за французский клуб G2 Esports, вошёл в список претендентов на престижную награду Esports Awards 2022 в номинации «Новичок года на ПК».

Помимо 17-летнего снайпера, в список номинантов попали Аммар ATF аль-Ассаф из состава OG по Dota 2, игрок Evil Geniuses по League of Legends Джозеф Jojopyun Пжун, чемпион мира по VALORANT Фелипе Less Басо и пять других киберспортсменов из различных дисциплин.

В настоящий момент на сайте премии Esports Awards открыто голосование в 34 категориях, в том числе каждый может выбрать и лучшего новичка в киберспорте 2022 года. Победителей объявят на традиционной церемонии в Лос-Анджелесе — она пройдет 13 декабря.