В России начали отключать оплаченные лицензии приложения Zoom

Американский сервис видеоконференций Zoom начал отключать пользователям из России оплаченные лицензии и закрывать возможность дальнейшей оплаты. Как сообщают «Ведомости», c подобной ситуацией столкнулись в вузах — в частности, в Российском государственном социальном университете и Оренбургском государственном медицинском университете.
По словам исполнительного директора ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, государственные компании перестали пользоваться платной версией Zoom ещё в прошлом году. Сегодня от услуг популярнейшего приложения отказывается и крупный бизнес, переходя на бесплатные и доступные варианты.
К тому же многие просто начинают пользоваться бесплатной версией Zoom — она позволяет проводить встречи до 100 человек в одной конференции, однако ограничена 40 минутами разговора. Кроме того, в ней строго ограниченный функционал облачного хранилища — всего 25 МБ.
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