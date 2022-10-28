EA отвергла слухи об окончании розничных продаж в Европе
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27 октября немецкий портал Gameswirtschaft сообщил, что Electronic Arts начинает отказываться от физических копий своих игр. По данным издания, в скором времени компания прекратит продажу дисков на территории Германии, Австрии и Швейцарии.
Спустя сутки в интервью IGN канадская корпорация отвергла эту информацию. По словам представителей EA, издатель продолжит официальную дистрибуцию своих игр на дисках и других физических носителях.
Мы не прекратили физические продажи наших игр в Германии, Австрии и Швейцарии, игроки по-прежнему могут покупать наши игры у розничных продавцов по всему региону.
Информация из недавних финансовых отчётов, в которых утверждается обратное, не соответствует действительности.
Таким образом, EA не станет полностью переходить на цифровые продажи своих игр и продолжит дистрибуцию дисков.
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