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Известный музыкант Woodkid появится в новой игре Хидео Кодзимы

Известный музыкант Woodkid появится в новой игре Хидео Кодзимы
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Известный французский музыкант и клипмейкер Йоанн Лемуан, выступающий под псевдонимом Woodkid, недавно посетил офис Kojima Productions. Артист не только лично пообщался с Хидео Кодзимой, но и разрешил геймдизайнеру отсканировать своё лицо для какого-то проекта.

Судя по всему, модель Woodkid появится в следующей игре японского разработчика. Ранее он уже проворачивал такую же процедуру с режиссёром индийского боевика RRR С.С. Раджамули, однако он был не первым известным постановщиком, в студии Кодзимы. Например, для Death Stranding японский разработчик отсканировал лицо своего друга Николаса Виндинга Рёфна — режиссёра фильма «Драйв».

Ранее для своей новой игры Кодзима также записывал лицо и движения актрисы Эль Фаннинг. Возможно, полноценный анонс Death Stranding 2 уже не за горами.

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