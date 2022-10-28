Цифра дня — $ 44 млрд. За столько Илон Маск купил «Твиттер»

Вчера Илон Маск официально стал новым владельцем «Твиттера». Известно, что миллиардер купил социальную сеть за $ 44 млрд. Со своим приходом он сразу уволил нескольких сотрудников компании.
В их числе: предыдущий генеральный директор Параг Агравала, финансовый директор Нед Сигал и генеральный консультант Виджая Гадде. Притом последняя активно критиковала миллиардера.
Сделка стартовала в начале 2022 года, однако после начала процесса Илон Макс заявил, что его обманули и он решил отказаться от сделки. Но было поздно и решение обжаловать пришлось в суде. К осени миллионер решил всё же довести процесс до конца и вступил в должность. Маск постоянно говорил о желании сделать соцсеть самой свободной среди остальных.
Конечно, интернет не мог не отреагировать на такое важное событие. В Сети уже есть множество мемов и шуток по поводу сделки.
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