Цифра дня — $ 44 млрд. За столько Илон Маск купил «Твиттер»

Вчера Илон Маск официально стал новым владельцем «Твиттера». Известно, что миллиардер купил социальную сеть за $ 44 млрд. Со своим приходом он сразу уволил нескольких сотрудников компании.

В их числе: предыдущий генеральный директор Параг Агравала, финансовый директор Нед Сигал и генеральный консультант Виджая Гадде. Притом последняя активно критиковала миллиардера.



Сделка стартовала в начале 2022 года, однако после начала процесса Илон Макс заявил, что его обманули и он решил отказаться от сделки. Но было поздно и решение обжаловать пришлось в суде. К осени миллионер решил всё же довести процесс до конца и вступил в должность. Маск постоянно говорил о желании сделать соцсеть самой свободной среди остальных.

Конечно, интернет не мог не отреагировать на такое важное событие. В Сети уже есть множество мемов и шуток по поводу сделки.