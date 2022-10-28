Эксперты объяснили, почему RTX 4090 плавится

Специалисты из Igor's Lab выяснили, из-за чего плавятся разъёмы в видеокартах RTX 4090. Они увидели, что ток по переходникам идёт по толстым проводам 14AWG, припаянным к слишком тонким основам шириной 2 мм и толщиной 0,2 мм на каждой.

Провода буквально припаяны к ломкой и непрактичной фольге.

Фото: Igor's Lab

Эксперты заявляют, что любой из боковых проводов может оторваться от подложки при снятии оболочки провода или при обычном сгибании.

Фото: Igor's Lab

Если случайно оборвать один или два провода, ток пойдёт по оставшимся проводам и распределится по вилке. «Фольга» не такая крепкая, как AWG14, поэтому она провоцирует перегрев переходника. Это особенно касается боковых частей разъёма.

Вердикт Igor's Lab таков — все комплектные переходники от NVIDIA потенциально опасны. Разъёмы для NVIDIA делает компания Astron. Пока неизвестно, чем руководствуются подрядчики, выпуская такую продукцию.

NVIDIA в курсе проблемы с переходниками — компания просит пользователей присылать ей видеокарты со сгоревшими разъёмами для их тщательного анализа.