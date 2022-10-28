RAMZES666 — о поведении в Dota 2: я всю жизнь вставал в Амулет

Бывший керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв во время личной трансляции на Twitch заявил, что давно выработал привычку использовать Shadow Amulet в матчах Dota 2, когда не хочет продолжать игру.

Во время очередной игры киберспортсмен ответил на сообщение об этом в чате — там предположили, что он подхватил это от товарища Даниила gpk Скутина.

Наследственное от gpk? Дружочек, я всю жизнь вставал в Амулет. Я вставал в Амулет уже тогда, когда gpk даже в «Доту» ещё не играл.

В Dota 2 нет возможности сдаться до уничтожения трона. Некоторые, не желая продолжать борьбу, «встают в Амулет» — используют предмет Shadow Amulet, делающий персонажа невидимым.

Так игрок скрывается от врагов, но продолжает получать опыт, чтобы система не наказала его за выход из матча. Обычно такое поведение считается некрасивым, но Valve не обращает внимания на киберспортсменов, которые злоупотребляют данной механикой.