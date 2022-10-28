Источник: первые детали событий в FIFA 23, посвящённых чемпионату мира по футболу
Поделиться
Источники журналиста Тома Хендерсона раскрыли информацию об ивенте в FIFA 23, посвящённом чемпионату мира по футболу – 2022. Если верить их информации, EA готовит серию из нескольких событий, которые будут выходить друг за другом.
- 9 ноября стартует ивент World Cup Promotion Starts — в нём можно будет получить легендарных футболистов для режима Ultimate Team. Он продлится до 3 января.
- 11 ноября запустится событие World Cup Path to Glory, в котором можно будет сыграть в составах с «Героями» режима Ultimate Team. Событие продлится до 23 ноября.
- 25 ноября EA запустит Road to World Cup, в котором нужно будет собрать состав из 35 икон футбола и противостоять составам соперника. Он продлится до 2 декабря.
- 2 декабря стартует финальный World Cup Stories, однако каких-либо деталей о нём пока нет. Он закончится 9 декабря.
Помимо вышеперечисленных ивентов, у EA Sports припасено ещё много сюрпризов, однако конкретные детали всё ещё неизвестны. Инсайдеры обещали поделиться информацией уже в ноябре.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
18:57
-
18:30
-
17:56
-
17:44
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:47
-
16:08
-
16:04
-
16:04
-
15:37
-
15:25
-
14:52
-
14:47
-
14:18
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:41
-
13:18
-
13:13
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
11:52
-
11:04
-
10:33
-
10:07
-
09:34
-
07:00
-
04:17
-
04:11
- 27 октября 2022
-
21:42
-
20:54
Партнерский контент