Источник: первые детали событий в FIFA 23, посвящённых чемпионату мира по футболу

Источники журналиста Тома Хендерсона раскрыли информацию об ивенте в FIFA 23, посвящённом чемпионату мира по футболу – 2022. Если верить их информации, EA готовит серию из нескольких событий, которые будут выходить друг за другом.

9 ноября стартует ивент World Cup Promotion Starts — в нём можно будет получить легендарных футболистов для режима Ultimate Team. Он продлится до 3 января.

— в нём можно будет получить легендарных футболистов для режима Ultimate Team. Он продлится до 3 января. 11 ноября запустится событие World Cup Path to Glory , в котором можно будет сыграть в составах с «Героями» режима Ultimate Team. Событие продлится до 23 ноября.

, в котором можно будет сыграть в составах с «Героями» режима Ultimate Team. Событие продлится до 23 ноября. 25 ноября EA запустит Road to World Cup , в котором нужно будет собрать состав из 35 икон футбола и противостоять составам соперника. Он продлится до 2 декабря.

, в котором нужно будет собрать состав из 35 икон футбола и противостоять составам соперника. Он продлится до 2 декабря. 2 декабря стартует финальный World Cup Stories, однако каких-либо деталей о нём пока нет. Он закончится 9 декабря.

Помимо вышеперечисленных ивентов, у EA Sports припасено ещё много сюрпризов, однако конкретные детали всё ещё неизвестны. Инсайдеры обещали поделиться информацией уже в ноябре.