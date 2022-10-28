Глава Disney не видит ничего плохого в современной повестке

Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Чапек ответил на критику компании, которая связана с современной воук-культурой и актуальной повесткой. По словам топ-менеджера, создаваемый корпорацией контент отражает «богатый и разнообразный мир, в котором мы живём».

Боб заявил, что он с коллегами из Disney выступает не за полярность, а за объединение людей всего мира.

Disney — это компания, которая выживала в течение 100 лет, ориентируясь на свою аудиторию, и она будет процветать в течение следующей сотни лет, продолжая придерживаться заданного курса.

В 2022 году сериалы и фильмы Disney подверглись серьёзной критике за то, что они навязывают молодой аудитории современную повестку. «Базз Лайтер» от Pixar попал под огонь критиков за сцену однополого поцелуя, трейлер новой «Русалочки» наводнили расистские комментарии из-за того, что в картине сыграла афроамериканская актриса Холли Бейли. А ремейк «Пиноккио» Тима Бёртона «разнесли» за чернокожую крёстную фею.