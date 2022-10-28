«Союзмультфильм» отсудил 8 млн за незаконное использование образов «Чебурашки»

«Союзмультфильм» отсудил 8 млн рублей у бара «Тебурасика» за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены. Знаменитая студия возмутилась тем, что изображения её героев учредители заведения использовали в оформлении помещения, меню и полиграфической продукции.

Судебное разбирательство между «Союзмультфильмом» и баром «Тебурасика» шло с декабря 2020 года. Пресс-служба студии сообщила, что в итоге название «Тебурасика» было изменено на «Тебураси бар», а изображения Чебурашки и Крокодила Гены убрали из символики, меню и полиграфической продукции заведения.

Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярных анимационных героев. «Союзмультфильм» внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам и взаимодействию на правомерных основаниях.

В сентябре 2022 года «Союзмультфильм» подал более 5 тыс. исков с требованием защитить права на персонажей своих произведений.