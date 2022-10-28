На iOS больше не доступны платные посты в «Телеграм»

27 октября «Телеграм» ввёл платные посты, которые можно открыть после внесения заданной автором суммы. Глава соцсети Павел Дуров сообщил, что платный контент уже отключён на устройствах под управлением iOS.

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Систему прикрыла сама Apple — компании не понравилось, что «Телеграм» не отчисляет с платных постов 30% комиссии, как указано в правилах. Дуров раскритиковал политику «яблочной» корпорации и пообещал найти более практичный способ монетизации авторского контента.

Я надеюсь, что регулирующие органы в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры, пока Apple не разрушила ещё больше мечтаний и не раздавила ещё больше предпринимателей налогом, который выше любого государственного НДС.

В начале октября глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что анонимность «Телеграм» — это миф.