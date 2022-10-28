Илон Маск разбанил Канье Уэста в «Твиттере»
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28 октября Илон Маск официально стал главой «Твиттера», бизнесмен выложил за соцсеть $ 44 млрд. В этот же день на платформе разбанили аккаунт рэпера и творческого деятеля Канье Уэста — на артиста подписано более 31 млн фолловеров.
Новость по темеИлон Маск стал главой «Твиттера»
«Твиттер» забанил Уэста за пост с антисемитским высказыванием 9 октября. Представители соцсети заявляли, что Канье нарушил политику площадки. Артист пока не публиковал сообщений о возвращении в соцсеть.
27 октября Канье Уэст сообщил, что из-за публичных антисемитских высказываний и последующей «отмены» он за сутки потерял $ 2 млрд, отметив, что он «всё ещё» жив и что он любит всех своих поклонников. Незадолго до этого Илон Маск заявил о желании превратить «Твиттер» в оплот свободы слова.
Новость по темеИлон Маск хочет превратить «Твиттер» в оплот свободы слова
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