Илон Маск разбанил Канье Уэста в «Твиттере»

28 октября Илон Маск официально стал главой «Твиттера», бизнесмен выложил за соцсеть $ 44 млрд. В этот же день на платформе разбанили аккаунт рэпера и творческого деятеля Канье Уэста — на артиста подписано более 31 млн фолловеров.

Новость по теме Илон Маск стал главой «Твиттера»

«Твиттер» забанил Уэста за пост с антисемитским высказыванием 9 октября. Представители соцсети заявляли, что Канье нарушил политику площадки. Артист пока не публиковал сообщений о возвращении в соцсеть.

27 октября Канье Уэст сообщил, что из-за публичных антисемитских высказываний и последующей «отмены» он за сутки потерял $ 2 млрд, отметив, что он «всё ещё» жив и что он любит всех своих поклонников. Незадолго до этого Илон Маск заявил о желании превратить «Твиттер» в оплот свободы слова.