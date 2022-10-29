Гейб Ньюэлл бросил наушники в монитор во время церемонии открытия The International 2022
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Генеральный директор игровой компании Valve Гейб Ньюэлл обратился к зрителям и участникам чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 в видеоформате.
Минутный ролик начинается с того, что рассерженный Гейб кидает наушники в монитор после неудачного действия в Dota 2. Судя по всему, это отсылка к мему с капитаном Team Secret Клементом Puppey Ивановым, который однажды поступил точно так же во время командной тренировки.
Затем глава Valve обратился к игрокам в Dota 2.
Мы очень рады, что сообщество Dota 2 снова вместе. Это был сумасшедший год. В этом году многие показывали хорошую игру — и не очень хорошую тоже. Но сейчас мы проводим TI11 и, независимо от того, смотрите вы его на стадионе или с дивана у себя дома, добро пожаловать на The International!
Финальные матчи The International 2022 проходят 29 и 30 октября в Сингапуре. Коллективы ведут борьбу за призовой фонд в размере $ 18 млн.
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