Гейб Ньюэлл бросил наушники в монитор во время церемонии открытия The International 2022

Генеральный директор игровой компании Valve Гейб Ньюэлл обратился к зрителям и участникам чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 в видеоформате.

Минутный ролик начинается с того, что рассерженный Гейб кидает наушники в монитор после неудачного действия в Dota 2. Судя по всему, это отсылка к мему с капитаном Team Secret Клементом Puppey Ивановым, который однажды поступил точно так же во время командной тренировки.

Затем глава Valve обратился к игрокам в Dota 2.

Мы очень рады, что сообщество Dota 2 снова вместе. Это был сумасшедший год. В этом году многие показывали хорошую игру — и не очень хорошую тоже. Но сейчас мы проводим TI11 и, независимо от того, смотрите вы его на стадионе или с дивана у себя дома, добро пожаловать на The International!

Финальные матчи The International 2022 проходят 29 и 30 октября в Сингапуре. Коллективы ведут борьбу за призовой фонд в размере $ 18 млн.