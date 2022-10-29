Керри Team Aster совершил буйство во второй игре матча с Liquid на The International 2022
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Игрок китайской команды Team Aster Ду Monet Пен смог убить пять соперников подряд на второй карте матча The International 2022 по Dota 2 с Team Liquid, оформив буйство.
Выступая за Sniper, на 30-й минуте керри из Поднебесной нанёс несколько тысяч урона и совершил Rampage, чем приблизил свою команду к победе.
Это всего восьмой случай в истории плей-офф чемпионатов мира The International по Dota 2 — ранее пять убийств за короткий промежуток игры в разные годы совершали XBOCT, Mu, Hao, Ame, Topson, Yatoro и DarkMago.
Team Aster смогла выиграть второй сет матча с Liquid. Победитель матча, который продолжит борьбу за Эгиду чемпионов и главный приз в размере $ 8,3 млн, определится на третьей карте.
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