Керри Team Aster совершил буйство во второй игре матча с Liquid на The International 2022

Игрок китайской команды Team Aster Ду Monet Пен смог убить пять соперников подряд на второй карте матча The International 2022 по Dota 2 с Team Liquid, оформив буйство.

Выступая за Sniper, на 30-й минуте керри из Поднебесной нанёс несколько тысяч урона и совершил Rampage, чем приблизил свою команду к победе.

Это всего восьмой случай в истории плей-офф чемпионатов мира The International по Dota 2 — ранее пять убийств за короткий промежуток игры в разные годы совершали XBOCT, Mu, Hao, Ame, Topson, Yatoro и DarkMago.

Team Aster смогла выиграть второй сет матча с Liquid. Победитель матча, который продолжит борьбу за Эгиду чемпионов и главный приз в размере $ 8,3 млн, определится на третьей карте.