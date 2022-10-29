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Remedy обещает выпустить Alan Wake 2 в 2023 году

Remedy обещает выпустить Alan Wake 2 в 2023 году
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Remedy в своём финансовом отчёте за третий квартал 2022 года отметила, что релиз Alan Wake 2 всё ещё запланирован на 2023-й. Сейчас мистический экшен находится в стадии активной разработки, его уже тестируют пользователи. Авторы заявили, что первые отзывы на сиквел «более чем обнадёживающие».

Глава Remedy Теро Виртала считает, что Alan Wake 2 точно понравится игрокам.

Видя, как все элементы тайтла соединяются в единое целое, я могу с уверенностью сказать, что мы выпустим отличную игру.

Remedy также напомнила, что ремейки первых двух частей Max Payne студия разрабатывает небольшой командой в партнёрстве с Rockstar Games. Точная дата релиза боевиков всё ещё неизвестна. А мультиплеерный спин-офф Control под кодовым названием Condor находится на стадии проверки концепции.

Ещё студия в партнёрстве с Tencent продолжает работу над условно-бесплатным проектом Vanguard. Он сейчас находится на стадии прототипирования и тестирования.

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