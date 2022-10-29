Футболист Солтмурад Бакаев рассказал об организации кубка по CS:GO для футболистов

Футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, как ему в голову пришла идея создания кубка по CS:GO для футболистов. В свободное время спортсмен занимается развитием своей киберспортивной организации. Однажды его помощники попросили финансовой помощи в организации турнира по мобильным играм. Увидев, как работает киберспорт изнутри, он решил устроить подобный турнир для футболистов.

В какой-то момент мне в голову пришла идея: почему бы не сделать что-то похожее, но с футболистами? Знаю многих ребят, которые занимаются этим в свободное время и были бы рады посоперничать друг с другом, — приводит слова Бакаева RT.

Бакаев также вспомнил, как в активный период пандемии COVID-19 были приостановлены многие спортивные соревнования, люди сидели дома. Тогда Солтмурад решил организовать Медиалигу, где футболисты соревнуются в дисциплине CS:GO.

Вспомнил период, когда из-за коронавируса были приостановлены все спортивные первенства. Тогда тоже проводились соревнования по CS:GO. Было очень интересно. На выходе у нас получился крупный турнир. Гордо могу сказать, что мы стали первыми, кто сделал такое в России, — приводит слова Бакаева RT.