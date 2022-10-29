«Это просто кучка читеров». Puppey восхитился игровой формой Tundra Esports по Dota 2

Капитан Team Secret по Dota 2 Клемент Puppey Иванов перед матчем с Tundra Esports на чемпионате мира The International 2022 назвал своих соперников читерами.

Puppey признал, что его оппоненты по финалу верхней сетки умеют использовать недостатки баланса игры в своих интересах.

В составе Tundra пять сильных игроков. Я зову таких читерами. Это просто кучка читеров — у них всегда есть какие-то «нечестные» стратегии. Нета 33 Шапира придумывает вещи, на которые смотришь и думаешь: «Это просто читерство, они играют нечестно!»



Думаю, сейчас Tundra — лучшая команда в мире. Этот коллектив манипулирует самой игрой. В этом и есть суть «Доты» — нужно уметь ломать игру в свою пользу.

Матч между Team Secret и Tundra Esports за выход в гранд-финал TI11 продолжается в эти минуты. После двух карт счёт равный — 1:1.