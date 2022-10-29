Игрок из Китая уже прошёл God of War: Ragnarok. Он в восторге

Китайский геймер умудрился получить God of War: Ragnarok до релиза и полностью завершить игру. Он прошёл экшен на лёгком уровне сложности, идя только по сюжету и минуя побочные активности. В итоге игрок добрался до финала за 17,5 часов.

Китаец отметил, что в игре масса масштабных эпических эпизодов, а Кратос владеет гораздо большим количеством эффектных и жестоких добиваний, чем у него было в первой части. Он оценил игру на 9–9,5 баллов из 10. Блокбастер ему очень понравился, он планирует пройти его минимум ещё один раз.

Редакция Чемп.Play рекомендует обходить стороной все спойлеры, чтобы получить от игры максимальное удовольствие.

Житель Китая также опубликовал массу новых скриншотов, геймплейных роликов, в которых содержатся спойлеры. Они доступны на Reddit и в «Твиттере».

Уровни сложности в God of War: Ragnarok Фото: Twitter

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября только на PS4 и PS5.