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IKEA наехала на разработчика инди-хоррора The Store Is Closed

IKEA наехала на разработчика инди-хоррора The Store Is Closed
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Британский разработчик Джейкоб Шоу, известный как Ziggy, создаёт кооперативный хоррор-экшен The Store is Closed. В нём пользователям предлагают отбиваться от сбрендивших сотрудников мебельного магазина.

Игра привлекала внимание компании IKEA, её юристы утверждают, что Шоу нарушил права использования их торгового знака. Они требуют от разработчика удалить из игры все упоминания знаменитой сети мебельных магазинов.

В игре магазин выполнен в сине-жёлтом стиле, на нём красуется вывеска Styr. Здание визуально отсылает к стилю IKEA. Автор The Store is Closed отметил, что здание фигурирует только в стартовом меню, а вся отсылающая к шведскому бренду мебель создана им на основе купленных ассетов.

Джейкоб уже сел за переделку своего тайтла. Он считает, что точно проиграет суд с мебельным гигантом. На разработку своей игры он смог собрать на Kickstarter € 53 тыс.

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