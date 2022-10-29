Алая ведьма может появиться в новом сериале о Вижне

Deadline сообщает — Marvel уже запустила в производство сериал «Поиски Вижна» («Vision Quest»). В нём к роли Вижна вернётся Пол Беттани, а Элизабет Олсен может вновь воплотить на экране Алую Ведьму.
В «Поисках Вижна» Вижн будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. В финале «Ванда/Вижн» организация «М.Е.Ч.» воссоздала белого Вижна, который получил воспоминания героя и улетел в неизвестном направлении. В центре внимания шоу окажется герой Пола Беттани, но есть вероятность, что он воссоединится с героиней Элизабет Олсен.
В финале «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» показали смерть Ванды. Но продюсеры могут её оживить для грядущего шоу или показать её в воспоминаниях Вижна. «Поиски Вижна» станет вторым спин-оффом нашумевшего шоу «Ванда/Вижн», первый — «Агата: Ковен хаоса» с Кэтрин Хан в главной роли. «Агата» выйдет на Disney+ в 2023 году.
Над сериалом «Поиски Вижна» и «Агатой: Ковен хаоса» работает создательница «Ванды/Вижна» Жаклин Шеффер.
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