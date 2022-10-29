В России заблокировали домен мессенджера «Телеграм»

В России начали блокировать домен и короткие ссылки «Телеграма» — t.me. Об этом сообщают разные СМИ и пользователи, которые столкнулись с проблемами.

Проблемы возникли не только с доступом к сайту или при переходе по короткой ссылке, но и ещё и у встроенных постов на разных сайтах — они также не отображаются. Никакая из сторон ещё не комментировала происходящее. Пока случившееся выглядит, скорее, ошибкой. Возможно, пытались заблокировать одну конкретную ссылку.

Последние время многим государственным структурам активно советовали переходить именно в «Телеграм» из других мессенджеров, таких как WhatApp. Поэтому блокировка «Телеграма», а точнее, его доменов, в свете таких событий выглядит особенно странно.